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В управе Сокольников состоялось поздравление семейной пары Анатолия и Марии Дулёвых
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В управе Сокольников состоялось поздравление семейной пары Анатолия и Марии Дулёвых 

Управа района Сокольники 9 часов назад
Фото: Управа района Сокольники
На минувшей неделе глава управы района Сокольники Ю. Б. Гацман провел первую в этом месяце встречу с населением.
В начале мероприятия прошло торжественное поздравление супружеской пары — семьи Анатолия и Марии Дулевых, проживших вместе более шести десятков лет, воспитавших троих детей и помогающих в воспитании шести внуков. После поздравления состоялась отчетная часть мероприятия.
Глава исполнительного органа власти Ю. Гацман и глава СД МО Л. Коврикова вручили семейной парке удостоверение с медалью «В честь любви и верности» от столичного правительства и префектуры ВАО. Также супружеская пара получила ценный подарок от управы и СД МО Сокольники.
Напомним, вчера, 8 июля, в России прошел День семьи, любви и верности — праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровительствующих семье и браку в православной культуре.
Фото: предоставлено управой района Сокольники.
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