В управе Сокольников состоялось поздравление семейной пары Анатолия и Марии Дулёвых

На минувшей неделе глава управы района Сокольники Ю. Б. Гацман провел первую в этом месяце встречу с населением.

В начале мероприятия прошло торжественное поздравление супружеской пары — семьи Анатолия и Марии Дулевых, проживших вместе более шести десятков лет, воспитавших троих детей и помогающих в воспитании шести внуков. После поздравления состоялась отчетная часть мероприятия.

Глава исполнительного органа власти Ю. Гацман и глава СД МО Л. Коврикова вручили семейной парке удостоверение с медалью «В честь любви и верности» от столичного правительства и префектуры ВАО. Также супружеская пара получила ценный подарок от управы и СД МО Сокольники.

Напомним, вчера, 8 июля, в России прошел День семьи, любви и верности — праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровительствующих семье и браку в православной культуре.

Фото: предоставлено управой района Сокольники.