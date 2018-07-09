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Справедливоросы будут бороться за места в Законодательном собрании области
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Справедливоросы будут бороться за места в Законодательном собрании области 

Деловое сообщество 9 часов назад
Как отметил председатель регионального отделения СР, депутат Госдумы и 1-й заместитель думской фракции партии Михаил Емельянов, готовящиеся реформы могут существенно подорвать авторитет главы государства для самой базовой категории населения. Особое возмущение вызвала готовящаяся пенсионная реформа.
«Справедливая Россия», в свою очередь, предлагает альтернативную программу, в которой основной акцент делается на введении прогрессивной шкалы налогообложения, изменении бюджетной политики, снижении налогов для малого бизнеса и увеличении социальных расходов. Кроме того, особое внимание будет уделено решению вопросов на региональном уровне. Так, эсеры выступают за возвращение прямых выборов глав администрации муниципалитетов.
Был подготовлен список кандидатов на выборах в Заксобрание, каждый из которых является претендентом на победу: депутат Госдумы Михаил Емельянов, действующий депутат ЗС Сергей Косинов и молодой предприниматель, генеральный директор группы компаний «Алюмтек» Дмитрий Короченский.
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