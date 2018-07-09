Справедливоросы будут бороться за места в Законодательном собрании области

Как отметил председатель регионального отделения СР , депутат Госдумы и 1-й заместитель думской фракции партии Михаил Емельянов , готовящиеся реформы могут существенно подорвать авторитет главы государства для самой базовой категории населения. Особое возмущение вызвала готовящаяся пенсионная реформа.

«Справедливая Россия», в свою очередь, предлагает альтернативную программу, в которой основной акцент делается на введении прогрессивной шкалы налогообложения, изменении бюджетной политики, снижении налогов для малого бизнеса и увеличении социальных расходов. Кроме того, особое внимание будет уделено решению вопросов на региональном уровне. Так, эсеры выступают за возвращение прямых выборов глав администрации муниципалитетов.