Справедливоросы будут бороться за места в Законодательном собрании области 

Как отметил председатель регионального отделения СР, депутат Госдумы и 1-й заместитель думской фракции партии Михаил Емельянов, готовящиеся реформы могут существенно подорвать авторитет главы государства для самой базовой категории населения. Особое возмущение вызвала готовящаяся пенсионная реформа.
«Справедливая Россия», в свою очередь, предлагает альтернативную программу, в которой основной акцент делается на введении прогрессивной шкалы налогообложения, изменении бюджетной политики, снижении налогов для малого бизнеса и увеличении социальных расходов. Кроме того, особое внимание будет уделено решению вопросов на региональном уровне. Так, эсеры выступают за возвращение прямых выборов глав администрации муниципалитетов.
Был подготовлен список кандидатов на выборах в Заксобрание, каждый из которых является претендентом на победу: депутат Госдумы Михаил Емельянов, действующий депутат ЗС Сергей Косинов и молодой предприниматель, генеральный директор группы компаний «Алюмтек» Дмитрий Короченский.