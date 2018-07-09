На Иннопроме запущен обратный отсчет до начала GMIS-2019

Об этом было объявлено на встрече Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и генерального директора компании Мубадала Аэроспэйс, руководителя Оргкомитета Глобального саммита производства и индустриализации Бадра Аль-Оламы. На официальном сайте мероприятия https://gmisummit.com/ запущен счетчик, символизирующий обратный отсчет до старта официальных мероприятий Глобального Саммита Производства и Индустриализации (GMIS-2019).

Кроме того, в ходе обсуждения стороны затронули основные вопросы подготовки саммита и еще раз обозначили центральную тему GMIS-2019 — природоподобные технологии.

По словам главы Минпромторга России, основная тема саммита будет раскрыта через демонстрацию роли современной молодежи и промышленных традиций России в индустриальном развитии мира. Российская сторона предложила определить охват и содержание деловой программы, обеспечив при этом связь тем деловой программы GMIS c целями устойчивого развития ООН

Министр также напомнил, что проведение столь масштабного мероприятия было поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Его Высочеством шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль-Нахайяном, что позволяет рассчитывать на максимально высокий уровень участия в мероприятии представителей иностранных государств.

«Российская сторона приложит все усилия, чтобы GMIS продолжил свое развитие как уникальная дискуссионная платформа, объединяющая ключевых игроков и экспертов в области промышленного производства, — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков . — Убежден, что при содействии России будут эффективно решены главные задачи, ради которых создавался GMIS — налаживание международной кооперации и межотраслевого диалога в промышленности, цифровизация процессов производства, внедрение инноваций, а также развитие человеческого капитала в промышленности».

Фонд Росконгресс — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.