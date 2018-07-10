Волжскую набережную в Нижнем Новгороде восстановят в течение недели

Волжская набережная, поврежденная после ливней, будет восстановлена в течение недели, сообщил на брифинге глава Нижнего Новгорода Владимир Панов

Напомним, что жители Мещеры в соцсетях выложили фотографии Волжской набережной после проливного дождя. На фото видно, что у ресторанного комплекса «Соляная биржа» тротуар частично обрушился. Плитка и бордюр упали вниз на землю, где проходят коммуникации. Рядом на проезжую часть смыло грунт. Отметим, что новая дорога была построена к чемпионату мира по футболу.

Владимир Панов не исключил, что к этим повреждениям мог привести не ливень, а недостатки при проектировании или проведении строительных работ. Сейчас по этому вопросу подразделения городской администрации работают вместе с правительством региона.

«Заказчиком проекта выступал областной дорожный фонд. Поэтому у нас в настоящий момент идет совместная работа по устранению последствий того, что произошло», — заявил Владимир Панов.

По его словам, в ближайшие дни специалисты проведут восстановительные работы. Внешне набережная будет приведена в порядок в течение недели. Затем городские власти будут решать вопрос в водоотведением. Глава города заявил, что сделать это нужно в сжатые сроки.

«Никто не говорит о месяцах, проектное решение должно появиться максимум в течение недели, — сказал Владимир Панов. — В дальнейшем будем решать вопрос уже с его реализацией».