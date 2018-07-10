Ещё
Волжскую набережную в Нижнем Новгороде восстановят в течение недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волжскую набережную в Нижнем Новгороде восстановят в течение недели 

АиФ Нижний Новгород 4 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Волжская набережная, поврежденная после ливней, будет восстановлена в течение недели, сообщил на брифинге глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Напомним, что жители Мещеры в соцсетях выложили фотографии Волжской набережной после проливного дождя. На фото видно, что у ресторанного комплекса «Соляная биржа» тротуар частично обрушился. Плитка и бордюр упали вниз на землю, где проходят коммуникации. Рядом на проезжую часть смыло грунт. Отметим, что новая дорога была построена к чемпионату мира по футболу.
Владимир Панов не исключил, что к этим повреждениям мог привести не ливень, а недостатки при проектировании или проведении строительных работ. Сейчас по этому вопросу подразделения городской администрации работают вместе с правительством региона.
«Заказчиком проекта выступал областной дорожный фонд. Поэтому у нас в настоящий момент идет совместная работа по устранению последствий того, что произошло», — заявил Владимир Панов.
По его словам, в ближайшие дни специалисты проведут восстановительные работы. Внешне набережная будет приведена в порядок в течение недели. Затем городские власти будут решать вопрос в водоотведением. Глава города заявил, что сделать это нужно в сжатые сроки.
«Никто не говорит о месяцах, проектное решение должно появиться максимум в течение недели, — сказал Владимир Панов. — В дальнейшем будем решать вопрос уже с его реализацией».
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Эксперты оценят кандидатов на пост нижегородского министра культуры Фонд капремонта предупреждает нижегородцев об ошибках в квитанциях Избирком зарегистрировал пятерых кандидатов на довыборы в ЗСНО
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России64
Умер внук Леонида Брежнева28
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию953
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение