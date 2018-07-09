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Юбиляров семейной жизни поздравили песнями и стихотворениями в ЦСО «Алтуфьевский»
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Юбиляров семейной жизни поздравили песнями и стихотворениями в ЦСО «Алтуфьевский» 

Управа Алтуфьевского района 9 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» в преддверии Дня семьи, любви и верности чествовали юбиляров семейной жизни.
Поздравления прозвучали в адрес Елены Илюхиной и Валерия Филимонова, которые вместе 20 лет, Елены и Михаила Харламовых, отмечающих 39 лет совместной жизни, Раисы и Альберта Напазаковых, которые вместе уже полвека.
— Поздравить их с Днем Петра и Февронии приехал дуэт «Серенада» в составе члена Союза писателей РФ Екатерины Кордюковой и лауреата рубцовских и есенинских конкурсов Сергея Красоткина. В День любви, семьи и верности звучали песни и стихи о любви, семье и верности, — уточнили в ЦСО.
Напомним, ЦСО «Алтуьфевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 22, корп. 2. (ео)
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