Юбиляров семейной жизни поздравили песнями и стихотворениями в ЦСО «Алтуфьевский» 

В филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» в преддверии Дня семьи, любви и верности чествовали юбиляров семейной жизни.
Поздравления прозвучали в адрес Елены Илюхиной и Валерия Филимонова, которые вместе 20 лет, Елены и Михаила Харламовых, отмечающих 39 лет совместной жизни, Раисы и Альберта Напазаковых, которые вместе уже полвека.
— Поздравить их с Днем Петра и Февронии приехал дуэт «Серенада» в составе члена Союза писателей РФ Екатерины Кордюковой и лауреата рубцовских и есенинских конкурсов Сергея Красоткина. В День любви, семьи и верности звучали песни и стихи о любви, семье и верности, — уточнили в ЦСО.
Напомним, ЦСО «Алтуьфевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 22, корп. 2. (ео)