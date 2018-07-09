Искусственный интеллект будет ловить геев и диссидентов

Компьютерные системы распознавания лиц завоёвывают всё большую популярность во всех развитых странах мира. Сегодня они уже успешно ловят преступников, объявленных в розыск — разумеется, при наличии качественных фото последних — а уже завтра, похоже, будут вычислять склонных к насилию и криминалу людей ещё до того, как те отважатся на преступление. Так, во всяком случае, говорит доктор Михал Косински (Michal Kosinski) из Стэнфордского университета.

Область научных интересов Косински — синтез прикладной психологии и технологий Big Data, позволяющих быстро и точно обрабатывать огромные массивы информации. Не так давно этот учёный представил систему искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, сокращённо AI) Gaydar, которая по фотографиям и видеозаписям определяла сексуальную ориентацию и уровень интеллекта исследуемого человека. Как показали контрольные тесты, сексуальная ориентация действительно устанавливалась верно — с 91%-ой точностью у мужчин, и 83%-ой — у женщин.

Global Look Press/Vit Simanek

Теперь доктор Косински пошёл ещё дальше, и готов научить компьютер заблаговременно вычислять преступника до того, как преступление будет совершено.

— Мы знаем, например, что уровень тестостерона связан со склонностью к совершению преступлений. При этом он отчётливо отражается на чертах лица, — раскрыл учёный суть своей методики в интервью британской The Guardian . — И это всего лишь одно звено. Существуют тысячи или миллионы подобных взаимосвязей, о многих из которых мы даже не подозреваем. Но компьютеры легко смогут их обнаружить.

Сделать это предстоит мощным самообучающимся системам, в обиходе именуемым искусственным интеллектом. После соответствующей подготовки одного взгляда камеры видеонаблюдения, расположенной в общественном месте, будет достаточно для того, чтобы выделить из толпы потерявшихся или похищенных людей, потенциальных террористов или адептов неблагонадёжных политических партий. Всё это в итоге сделает наше общество более безопасным, уверен Косински.

Global Look Press/ dpa /Jörg Carstensen

— У такого подхода есть вопрос с конфиденциальностью, но зато эти технологии способны буквально спасти жизнь, — аргументирует учёный. — Я думаю, кто-то должен этим заняться… Потому что, хотя это и достаточно рискованная технология, правительства и корпорации явно уже используют её.

Этическая сторона новой технологии действительно неоднозначна — ведь потенциальный террорист или грабитель ещё не совершил своего нападения, и следовательно — де-факто является юридически невиновным. В то же время приготовление к преступлению даже без его совершения законодательством ряда стран мира рассматривается в качестве достаточного повода для наказания.

Стоит отметить, что в России работы над системами распознавания лиц ведутся едва ли не опережающими весь остальной мир темпами. Так, расставленные в московском метро камеры видеонаблюдения за месяц поймали больше 40 разыскиваемых преступников. В ближайшей перспективе — появление аналогичных устройств в школах, кинотеатрах и многоквартирных жилых домах.

Вероятно, поэтому совсем неслучайной была встреча Михала Косински с представителями высших властей Российского государства. 14 июля 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев и несколько членов его кабинета ознакомились с презентацией текущих разработок американского киберпсихолога.

— В первом ряду сидел Лавров — человек, который начинает войны и завоёвывает страны, — вспоминает учёный. — Эти парни поразили меня тем, что были одной из самых компетентных и хорошо информированных групп в области моих исследований.

Как обещает Косински, недалёк тот день, когда искусственный интеллект сможет определять по фотографии даже политические убеждения. Дело в том, что предыдущие исследования установили — политические предпочтения, похоже, относятся к категории наследуемых признаков. А если так — то они каким-то образом связаны с генотипом и должны отражаться в чертах лица.

— Эти технологии на первый взгляд выглядят очень опасно и даже страшно, но если они будут использоваться правильно и этично, то смогут действительно улучшить наше существование, — резюмировал доктор Косински.