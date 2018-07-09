Саратовские коммунальщики отремонтируют насосную станцию в Поливановке

Мероприятиями инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» на 2017-2020 гг. предусмотрен ремонт насосной станции «Поливановская» на сумму более 77 млн руб. В ходе реконструкции на объекте будет установлено современное оборудование, позволяющее обеспечивать микрорайон питьевой водой в необходимом объеме. В период 2019-2020 гг. запланировано строительство 6 км магистрального водопровода диаметром d1000, который соединит насосные станции «Вольская» и «Поливановская», а также обеспечит в необходимом объеме бесперебойное водоснабжение абонентов Ленинского района. Стоимость данных строительных работ, предусмотренных инвестиционной программой ООО «КВС», составит 409 млн рублей.

В настоящее время насосная станция, обеспечивающая водоснабжение поселка, работает в штатном режиме (давление на выходе составляет 10,6 кгс/см2).

Ремонтные бригады устранили выявленные дефекты по улицам: 4-й Новоавтобусный тупик, Автобусная, 5-й Мало-Поливановский тупик, Дунаевского, 1-й Поливановский тупик, ж/д станция «Поливановка», Мостовая.

Значительное негативное влияние на работу водосетей оказывают незаконные врезки в коммуникации. В результате обследования территории поселка уже отключены выявленные в ходе проводимой инвентаризации по домовладениям «самовольщики». В итоге большая часть поселка Поливановка в настоящее время обеспечена водой.