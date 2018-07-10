Открытие автомобильного мостового перехода с Китаем через Амур потребует постройки второго моста через реку Зея

Василий Орлов. «Сегодня рассматривается проект строительства второго моста через реку Зея в Благовещенске. Это важно с точки зрения увеличения транспортного потока после ввода в эксплуатацию моста через Амур», — заявил врио губернатора Амурской области

Автомобильный мост через реку Зея построен в 1976–1981 гг. Его длина — около 1,8 км. По мосту организовано движение по одной полосе в каждую сторону, так что пропускной способности сооружения будет недостаточно после открытия трансграничного мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ ( КНР ). В настоящее время с российской стороны объекта ведется активная стройка. Здесь занято около 550 специалистов, задействовано почти 200 единиц техники.

«На мосту через Амур возведены две опоры из пяти, по трем опорам продолжается работа. Подрядные организации уже приступили к сборке пролетного строения. К концу лета строители должны закончить работы по опоре № 8, после будет продолжена сборка пролетного строения основного моста, и в сентябре ожидается первая стадия надвижки», — рассказал директор филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков

Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. По словам В. Орлова, переход Благовещенск — Хэйхэ создаст экономические предпосылки для целого ряда инвестиционных проектов Амурской области, значительно удешевляя логистику. «Это касается сельского хозяйства с точки зрения экспорта продукции. Плюс целый ряд месторождений природных ископаемых также становится рентабельным в связи с том, что сокращаются затраты на логистику при поставках за рубеж», — отметил врио губернатора.