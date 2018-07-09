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Стало известно, подорожает ли метро в Санкт-Петербурге
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Стало известно, подорожает ли метро в Санкт-Петербурге 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
Предпосылок для резкого скачка цен на проезд в метро Санкт-Петербурга нет. Проездные могут подорожать только на уровень инфляции, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» депутат Законодательного собрания города Александр Тетердинко.
«Оснований для резкого роста цен на проезд в городском метро нет. Максимум, как может вырасти цена на проездные, — величина инфляции», — сказал Тетердинко. Парламентарий также отметил, что питерское метро будет постепенно отказываться от использования жетонов. По его словам, жители всё реже покупают такого рода проездные, отдавая предпочтение картам.
«Это и выгодно, и экономично, и удобно. А жетоны уже скорее стали сувенирами для туристов», — пояснил депутат. В то же время выпуск новых «монетовидных проездных» обходится недёшево — они изготавливаются из дорогих цветных металлов. «Поэтому цена на жетон может несколько вырасти, чтобы стимулировать граждан активнее переходить на карты», — сказал он.
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