Стало известно, подорожает ли метро в Санкт-Петербурге

«Оснований для резкого роста цен на проезд в городском метро нет. Максимум, как может вырасти цена на проездные, — величина инфляции», — сказал Тетердинко. Парламентарий также отметил, что питерское метро будет постепенно отказываться от использования жетонов. По его словам, жители всё реже покупают такого рода проездные, отдавая предпочтение картам.

«Это и выгодно, и экономично, и удобно. А жетоны уже скорее стали сувенирами для туристов», — пояснил депутат. В то же время выпуск новых «монетовидных проездных» обходится недёшево — они изготавливаются из дорогих цветных металлов. «Поэтому цена на жетон может несколько вырасти, чтобы стимулировать граждан активнее переходить на карты», — сказал он.