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Праздник «Ретро-дворик» прошел в Алтуфьевском районе
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Праздник «Ретро-дворик» прошел в Алтуфьевском районе 

Управа Алтуфьевского района 9 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Досуговый и спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево» совместно с филиалом «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» провели праздник двора «Ретро-дворик», принять участие в котором могли все желающие.
Об этом сообщили в администрации центра.
— Получился милый «Ретро-дворик», где звучал аккордеон, пели любимые песни, играли в теннис и занимались скандинавской ходьбой, а внуки с удовольствием крутились в «Белке» и с радостным удивлением смотрели на своих танцующих бабушек, — отметили в центре.
Напомним, центр «ЭПИ-Алтуфьево» находится по адресу: ул. Костромская, д.14а. (ео)
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