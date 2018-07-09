Праздник «Ретро-дворик» прошел в Алтуфьевском районе

Досуговый и спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево» совместно с филиалом «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» провели праздник двора «Ретро-дворик», принять участие в котором могли все желающие.

Об этом сообщили в администрации центра.

— Получился милый «Ретро-дворик», где звучал аккордеон, пели любимые песни, играли в теннис и занимались скандинавской ходьбой, а внуки с удовольствием крутились в «Белке» и с радостным удивлением смотрели на своих танцующих бабушек, — отметили в центре.

Напомним, центр «ЭПИ-Алтуфьево» находится по адресу: ул. Костромская, д.14а. (ео)