Слуцкий связал отставку Джонсона с его несоответствием видению внешней политики Мэй

"Я встречался с ним несколько раз, в том числе год назад на полях министерской недели Генассамблеи ООН , — сказал парламентарий. — Он традиционно демонстрировал готовность к неформальному общению, но официальная позиция, которую он занимал, была, к сожалению, сугубо деструктивной. Да и всей команды, которая работала под его руководством".

По словам Слуцкого, это не мешало контактам российских законодателей с британскими парламентариями, однако сегодня сотрудничество двух стран во всех плоскостях, и в том числе парламентской, далеко от конструктивного. «Мне сложно назвать страну, где образ России предстает более искаженным, чем в Соединенном Королевстве. Может быть, в США », — констатировал депутат, напомнив, что за последние месяцы основные нападки на РФ были связаны с делом Скрипалей, «комментировать которые уже незачем».

"Британские коллеги, в том числе на площадке Форин оффиса, делали все возможное, чтобы демонизировать и маргинализировать образ России", — отметил политик.

"Отставка Джонсона, безусловно, не связана с какой-то его недоработкой в этом направлении, тут он превосходил сам себя", — добавил глава комитета Госдумы . «Другое дело, что госпожу Мэй, политика прагматичного и даже где-то циничного, Джонсон мог не устраивать», — считает он.