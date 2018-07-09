Археологи нашли фрагмент древней тарелки в Анапе

Анапе археологи нашли фрагмент тарелки VII века до н. э. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу Анапского археологического музея.

Исследователи нашли старинную столовую посуду при раскопках на строительном участке. Находку они передали в Анапский археологический музей.

На тарелке VII века до н. э. изображена голова льва.

Археологи нашли древнегреческие арфы и кифары на Тамани. Они проводили раскопки на территории греческого полиса — одного из городов Боспорского царства.