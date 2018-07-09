Александр Вохмянин назначен ВРИО главы УМВД Оренбургской области 

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Оренбургской области назначен Александр Вохмянин. Об этом сообщает vestirama.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее Александр Вохмянин занимал пост заместителя руководителя оренбургской полиции, начальника следственного управления. Эту должность он занимал с мая 2015 года. До этого, с июня 2011 по мая 2015, Александр Вомянин работал первым заместителем начальника главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю.
Напомним, в начале июля бывшего главу регионального УМВД Михаила Давыдова перевели в Пермь. Указ об освобождении от занимаемой должности и переводе на новую президент России подписал 5 июля 2018 года. Ранее Михаил Давыдов уже руководил прикамским управлением с апреля 2011 по февраль 2015 года.