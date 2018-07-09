Ещё
Десятки ядовитых пауков поселились в кровати американки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десятки ядовитых пауков поселились в кровати американки 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница пригорода американского города Нэшвилл, штат Теннесси, обнаружила в своей квартире десятки ядовитых пауков. Об этом сообщает ABC 7 News.
Анджела Райт (Angela Wright) утверждает, что однажды утром заметила припухлости на руке и груди. Женщина обратилась к врачу и пожаловалась на боль в руке. Тот прописал ей лекарство и отправил домой.
Через пару дней Райт снова попала в больницу. К тому времени ее состояние заметно ухудшилось. Она видела галлюцинации, не могла ходить и с трудом двигалась или глотала. Причиной оказались укусы коричневого паука-отшельника.
Женщина уведомила о проблеме управляющего зданием, и в ее квартире провели дезинсекцию. «Мы находили пауков-отшельников повсюду, — рассказывает она. — В кровати, на потолке, в утюге, в обуви».
Райт решила переехать в другое место, однако домовладелец считает, что ей следует оплачивать проживание еще 60 дней. По его мнению, с пауками нужно смириться. «Мы никогда от них не избавимся. Это часть Нэшвилла и южных штатов вообще», — заявил он.
Коричневые пауки-отшельники распространены на востоке США. Чаще всего кусают людей, когда попадают в одежду или на постель. Ощущения при укусе напоминают укол иголкой. Через несколько часов появляются боль и зуд, затем начинаются тошнота, недомогание, лихорадка. На месте укуса может образоваться некротическая язва.
В июне сообщалось, что житель американского штата Огайо обнаружил в пакете с брокколи черную вдову. Супермаркет принес покупателю извинения и предложил заменить овощи бесплатно.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу45
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги198
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение