Воры в законе пересели на бронированные автомобили

Обосновавшиеся в Турции воры в законе готовятся к серьезному противостоянию — обзаводятся бронированными лимузинами и мощной охраной. Об этом сообщает «Росбалт».

«Гули уже начал подготовку к «войне» и усилил безопасность на случай ответных действий. Только на днях Салифов вручил Алфасону ключи от нового бронированного лимузина, а заодно приставил к нему пятерых своих боевиков в качестве телохранителей. Представители клана Мераба в такой ситуации предпочли уйти «в тень»», — говорится в сообщении.

По данным издания, причиной конфликта стали события ноября 2017 года: тогда турецкая полиция схватила около десяти членов местной ОПГ в тот момент, когда они готовили нападение на одну из вилл Гули. Под подозрение авторитета сразу же попал клан Мераба Сухумского: сторонники Гули полагают, что тот как минимум мог быть в курсе готовившегося нападения.