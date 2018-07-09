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Воры в законе пересели на бронированные автомобили
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Воры в законе пересели на бронированные автомобили 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Обосновавшиеся в Турции воры в законе готовятся к серьезному противостоянию — обзаводятся бронированными лимузинами и мощной охраной. Об этом сообщает «Росбалт».
Основные стороны конфликта — криминальный авторитет Гоча Алпаидзе (Алфасон) и его покровитель Надир Салифов (Гули) с одной стороны, и вор в законе Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский).
«Гули уже начал подготовку к «войне» и усилил безопасность на случай ответных действий. Только на днях Салифов вручил Алфасону ключи от нового бронированного лимузина, а заодно приставил к нему пятерых своих боевиков в качестве телохранителей. Представители клана Мераба в такой ситуации предпочли уйти «в тень»», — говорится в сообщении.
По данным издания, причиной конфликта стали события ноября 2017 года: тогда турецкая полиция схватила около десяти членов местной ОПГ в тот момент, когда они готовили нападение на одну из вилл Гули. Под подозрение авторитета сразу же попал клан Мераба Сухумского: сторонники Гули полагают, что тот как минимум мог быть в курсе готовившегося нападения.
6 июля стало известно, что правительство Греции приняло решение одобрить экстрадицию во Францию грузинского вора в законе Лашу Шушанашвили, известного в криминальных кругах, как Лаша Руставский.
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