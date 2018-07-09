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Калининградские «Ласточки» оснастили дополнительными поручнями
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Калининградские «Ласточки» оснастили дополнительными поручнями 

Клопс.Ru 3 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Электропоезда «Ласточка» на Калининградской железной дороге оснастили дополнительными поручнями. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Все четыре состава «Ласточек», курсирующих на курортных направления, для удобства пассажиров оборудованы дополнительными поручнями. С просьбой сделать вход и выход из вагонов более комфортным к руководству КЖД обратились калининградцы после первых поездок на новых электропоездах.
В Калининград приехали представители завода-изготовителя, которые разработали и установили на выдвижные лестницы дополнительные поручни. Конструкция, работающая в автоматическом режиме, облегчила пассажирам посадку в составы с низких платформ станций.
Сначала поручни установили в одном электропоезде. После того, как калининградцы протестировали новинку, были переоборудованы все вагоны «Ласточек».
Ранее глава региона Антон Алиханов заявил, что в ближайшие несколько лет все пригородные поезда в Калининградской области постепенно заменят «Ласточками».
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