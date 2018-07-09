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Тарко-Салинский колледж оштрафовали за грязные ложки
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Тарко-Салинский колледж оштрафовали за грязные ложки 

Красный Север 9 часов назад
Фото: Красный Север
Тарко-Салинский профессиональный колледж и ИП, поставляющий ему продукты питания, оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Прокурорская проверка в учебном заведении прошла после обращения коллектива самого колледжа.
— Установлено, что при приготовлении пищи в столовой колледжа допускались многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе, ненадлежащим образом хранились чистые столовые приборы, неправильно отбирались суточные пробы, примерное меню для детей не соответствовало фактическому по представляемым блюдам. Доставка продуктов питания осуществлял ИП, на автомобиле, не имеющем санитарного паспорта. А у водителя отсутствовали санитарная одежда и медицинская книжка, — сообщают в окружной прокуратуре.
Несоблюдение санитарных норм могло привести к тяжелым последствиям для здоровья студентов колледжа, отмечают в ведомстве.
За допущенные нарушения заведующая столовой привлечена к дисциплинарной ответственности. Директор образовательного учреждения и юридическое лицо и ИП были оштрафованы в общем размере на сумму 40 тысяч рублей. Кроме того, в колледже были приняты меры по устранению в пищеблоке нарушений санитарных норм. Индивидуальным предпринимателем оформлен санитарный паспорт на автомобиль, закуплена необходимая одежда и организован медицинский осмотр для водителя.
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