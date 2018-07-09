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Жители ул. Чапаева решили пожертвовать частью своего сада ради спасения 115-летнего дерева
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Жители ул. Чапаева решили пожертвовать частью своего сада ради спасения 115-летнего дерева 

Клопс.Ru 9 часов назад
Жильцы дома №4 на улице Чапаева в Калининграде готовы пожертвовать частью палисадника, чтобы спасти 115-летнее дерево от вырубки. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».
Корни платана испортили тротуар, и при реконструкции пешеходной дорожки требуется его срубить. Однако местные жители предложили построить тротуар на территории своего сада, чтобы сохранить дерево. Решение примет администрация Калининграда после проведения общего собрания жильцов.
"Мы не согласны даже на четыре молодых дерева, дышать нужно сегодня, а это наши лёгкие. Все шесть квартир готовы сдвинуть ограждение на полтора метра, только чтобы сохранить вековой платан", — рассказала «Клопс» 80-летняя местная жительница Лариса Терентьева.
После массовой вырубки деревьев в начале года власти города ввели мораторий на уничтожение зелёных насаждений. Экологи стали отслеживать вырубки на территории Калининградской области.
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