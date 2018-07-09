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Гигантские динозавры постарели на несколько десятков миллионов лет
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Гигантские динозавры постарели на несколько десятков миллионов лет 

Чердак 8 часов назад
Фото: Чердак
Группа аргентинских палеонтологов описала новый вид динозавра. Вероятно, это первый среди гигантских представителей этого надотряда. Его скелет демонстрирует те черты, которые позднее позволили динозаврам стать крупнейшими животными в истории Земли, непревзойденными в этом отношении и по сию пору. Ранее считалось, что такие специализированные черты «гигантизма» возникли среди динозавров на 30 миллионов лет позже. Соответствующая статья опубликована в Nature Ecology & Evolution.
Авторы новой работы описали неизвестный ранее вид Ingentia prima (буквально «первая огромная») динозавра триасового периода, жившего примерно 210−205 миллионов лет назад. Им удалось найти фрагменты скелета древнейшего из известных завроподоморфов (подотряда особо больших ящеротазовых динозавров): позвонки, часть из которых полые, элементы лопатки, кости передних и задних конечностей. Скелет неполный, поэтому оценка размеров животного ориентировочная — 8−10 метров в длину при массе в 7−10 тонн. Палеонтологи отнесли его к роду Lessemsaurus.
Особо большой интерес вызывает даже не сам размер динозавра — хотя для того отрезка триасового периода он и рекордно большой. Важны те черты, что позволили Ingentia prima стать крупнее любого современного наземного животного — в первую очередь это полые позвонки. За счет облегчения скелета, и в особенности позвоночника, динозаврам было куда проще наращивать свою массу без чрезмерного утяжеления костяка. После их вымирания крупные наземные животные больше не имели полых позвонков и так до сих пор не «переоткрыли» их. Поэтому сегодня даже крупнейшие слоны заметно легче и меньше Ingentia prima и его куда более крупных будущих родственников, которые, к меловому периоду, достигли массы в 70 и, возможно, даже 90 тонн.
Сегодня у потомков динозавров (птиц) также есть воздушные полости в костях скелета и воздушные мешки, однако служат они не для облегчения гигантских тел, а для упрощения полета. Млекопитающие таких прогрессивных особенностей не имеют. Поэтому, а также из-за отсутствия перьев, среди млекопитающих крайне мало хороших летунов, да и те что есть, например, летучие мыши, не могут успешно конкурировать днем с птицами (за исключением нескольких видов). Это вынуждает их прятаться днем и быть активными ночью, как некогда нелетающим млекопитающим эпохи наземных динозавров.
До сих пор считалось, что такие признаки появились у зауропод только 180 миллионов лет назад, в самом конце триаса. Новая работа показывает, что динозавры, возникшие около 250 миллионов лет назад, перешли к гигантизму заметно раньше — примерно на 25−30 миллионов лет ранее, чем считалось до сих пор.
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