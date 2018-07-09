Гигантские динозавры постарели на несколько десятков миллионов лет 

Группа аргентинских палеонтологов описала новый вид динозавра. Вероятно, это первый среди гигантских представителей этого надотряда. Его скелет демонстрирует те черты, которые позднее позволили динозаврам стать крупнейшими животными в истории Земли, непревзойденными в этом отношении и по сию пору. Ранее считалось, что такие специализированные черты «гигантизма» возникли среди динозавров на 30 миллионов лет позже. Соответствующая статья опубликована в Nature Ecology & Evolution.
Авторы новой работы описали неизвестный ранее вид Ingentia prima (буквально «первая огромная») динозавра триасового периода, жившего примерно 210−205 миллионов лет назад. Им удалось найти фрагменты скелета древнейшего из известных завроподоморфов (подотряда особо больших ящеротазовых динозавров): позвонки, часть из которых полые, элементы лопатки, кости передних и задних конечностей. Скелет неполный, поэтому оценка размеров животного ориентировочная — 8−10 метров в длину при массе в 7−10 тонн. Палеонтологи отнесли его к роду Lessemsaurus.
Особо большой интерес вызывает даже не сам размер динозавра — хотя для того отрезка триасового периода он и рекордно большой. Важны те черты, что позволили Ingentia prima стать крупнее любого современного наземного животного — в первую очередь это полые позвонки. За счет облегчения скелета, и в особенности позвоночника, динозаврам было куда проще наращивать свою массу без чрезмерного утяжеления костяка. После их вымирания крупные наземные животные больше не имели полых позвонков и так до сих пор не «переоткрыли» их. Поэтому сегодня даже крупнейшие слоны заметно легче и меньше Ingentia prima и его куда более крупных будущих родственников, которые, к меловому периоду, достигли массы в 70 и, возможно, даже 90 тонн.
Сегодня у потомков динозавров (птиц) также есть воздушные полости в костях скелета и воздушные мешки, однако служат они не для облегчения гигантских тел, а для упрощения полета. Млекопитающие таких прогрессивных особенностей не имеют. Поэтому, а также из-за отсутствия перьев, среди млекопитающих крайне мало хороших летунов, да и те что есть, например, летучие мыши, не могут успешно конкурировать днем с птицами (за исключением нескольких видов). Это вынуждает их прятаться днем и быть активными ночью, как некогда нелетающим млекопитающим эпохи наземных динозавров.
До сих пор считалось, что такие признаки появились у зауропод только 180 миллионов лет назад, в самом конце триаса. Новая работа показывает, что динозавры, возникшие около 250 миллионов лет назад, перешли к гигантизму заметно раньше — примерно на 25−30 миллионов лет ранее, чем считалось до сих пор.