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В Австралии запустили новую систему проверки пассажиров
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В Австралии запустили новую систему проверки пассажиров 

РЖД-Партнер 9 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Сегодня паспортный контроль во внутренних и международных аэропортах осуществляется вручную, что существенно задерживает поток пассажиров, вынужденных ожидать своей очереди. Введение бесконтактных систем идентификации может помочь отказаться от традиционной проверки паспортов (или сделать ее выборочной), что упростит процесс прохождения контроля.
В январе 2017 года Министерство иммиграции и охраны границ Австралии сообщило о планах по внедрению распознавания лиц в рамках программы по упрощению процедуры проверки документов Seamless Traveller, которая началась в 2015-м. Теперь стало известно, что компания Qantas начала тестирование технологии сканирования лиц на избранных рейсах. Это должно помочь автоматизировать регистрацию, посадку, доступ в комфортабельные зоны ожидания и сдачу багажа. В будущем аэропорт также надеется реализовать технологию для мобильной регистрации и прохождения таможни.
Ранее сообщалось, что в будущем в Австралии планируют автоматически обрабатывать данные 90% пассажиров. Полностью автоматическим процесс сделать, вероятно, не удастся из-за возможных ошибок и различных методов обхода подобных систем, о которых мы писали ранее. Например, в прошлом исследователи уже показали, что нейросеть можно обмануть с помощью бумажных очков со специальным узором. Кроме того, известны и другие методы нарушения работы систем распознавания — например, с помощью распечатанных фотографий.
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