«Не вынесла душа поэта» — Захарова шутливо отреагировала на отставку главы британского МИД

— Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», — написала она.

По словам Захаровой, подобную судьбу правительству Мэй предсказывали давно. А сейчас находиться в этой «дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики».

— Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и так далее становится уже опасно, — считает дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что правительству Британии придется ответить за смерть 45-летней Дон Стерджес , якобы погибшей от воздействия нервно-паралитического вещества

Ранее стало известно, что Борис Джонсон решил уйти в отставку. Пятый канал рассказал, почему глава МИД покинул правительство Терезы Мэй.