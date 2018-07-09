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«Не вынесла душа поэта» — Захарова шутливо отреагировала на отставку главы британского МИД
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«Не вынесла душа поэта» — Захарова шутливо отреагировала на отставку главы британского МИД 

Пятый канал 8 часов назад
Фото: Пятый канал
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку своего британского коллеги Бориса Джонсона. Пост она опубликовала в Facebook.
— Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», — написала она.
По словам Захаровой, подобную судьбу правительству Мэй предсказывали давно. А сейчас находиться в этой «дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики».
— Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и так далее становится уже опасно, — считает дипломат.
Представитель МИД подчеркнула, что правительству Британии придется ответить за смерть 45-летней Дон Стерджес, якобы погибшей от воздействия нервно-паралитического вещества
Ранее стало известно, что Борис Джонсон решил уйти в отставку. Пятый канал рассказал, почему глава МИД покинул правительство Терезы Мэй.
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