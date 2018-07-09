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Участок Волоколамского шоссе отремонтировали в подмосковном Красногорске
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Участок Волоколамского шоссе отремонтировали в подмосковном Красногорске 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Строители отремонтировали в городском округе Красногорск участок Волоколамского шоссе. Его протяженность составила 2,8 километра.
Рабочие положили свежее асфальтобетонное покрытие и нанесли новую разметку. При ремонте дорожники использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон — он устойчив к образованию колеи и снижает шум от транспорта.
В данный момент дорожные работы также ведутся еще на 14 участках региональных и муниципальных дорог. Всего в 2018 году власти Красногорска намерены отремонтировать 79 участков автодорог общей протяженностью в 63 километра.
В конце апреля массовый ямочный ремонт дорог стартовал в Котельниках. Всего планируется устранить ямы на площади в 400 квадратных метров.
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