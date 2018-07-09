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Минпромторг РФ планирует усилить международный блок в связи с передачей ему торгпредств
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Минпромторг РФ планирует усилить международный блок в связи с передачей ему торгпредств 

Прайм 9 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — ПРАЙМ. Минпромторг планирует усиление международного блока в связи с передачей ему торгпредств от Минэкономразвития, сообщил РИА Новости замглавы министерства Алексей Груздев в кулуарах международной выставки «Иннопром-2018».
"Планируется определённое усиление международного блока", — сказал Груздев, отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо кадровые изменения в Минпромторге в связи с передачей торгпредств ведомству от Минэкономразвития.
Груздев не уточнил, когда будет завершена передача торгпредств.
"Там есть этапы определённые, задача поставлена сделать это максимально оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы этот процесс завершился как можно быстрее с тем, чтобы начать новый этап развития", — сказал он.
По его словам, сейчас готовятся все необходимые нормативные акты. «Планово. Ещё не завершено, готовятся все необходимые нормативные акты во исполнение указа президента. Работает специальная межведомственная рабочая группа, которая была анонсирована», — сказал Груздев.
Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ о передаче Минпромторгу от Минэкономразвития руководства торговыми представительствами РФ и управления их недвижимостью. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, передача торговых представительств Минпромторгу позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта отечественных промышленных предприятий, технологического экспорта за границей, то есть на тех задачах, которыми и так в настоящий момент занимается министерство промышленности.
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