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Благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов обсудят на встрече с населением в Южнопортовом
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Благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов обсудят на встрече с населением в Южнопортовом 

Управа Южнопортового района 9 часов назад
Фото: Управа Южнопортового района
Актуальные темы обсудит глава управы Сергей Никитин с жителями Южнопортового района на очередной встрече, которая пройдет 18 июля.
Темами встречи станут благоустройство дворовых территорий, а также ремонт подъездов. Об этом сообщили в организационном отделе районной управы.
— Встреча состоится по адресу: улица Трофимова, дом 27, корпус 1. Начало в 19.00. Записываться заранее не требуется. Вход на мероприятие, как всегда, будет свободным, — рассказал представитель орготдела.
По завершении основных докладов Сергей Никитин традиционно ответит на вопросы собравшихся. (еп)
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