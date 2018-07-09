Благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов обсудят на встрече с населением в Южнопортовом

Актуальные темы обсудит глава управы Сергей Никитин с жителями Южнопортового района на очередной встрече, которая пройдет 18 июля.

Темами встречи станут благоустройство дворовых территорий, а также ремонт подъездов. Об этом сообщили в организационном отделе районной управы.

— Встреча состоится по адресу: улица Трофимова, дом 27, корпус 1. Начало в 19.00. Записываться заранее не требуется. Вход на мероприятие, как всегда, будет свободным, — рассказал представитель орготдела.

По завершении основных докладов Сергей Никитин традиционно ответит на вопросы собравшихся. (еп)