Завершается период выдвижения одномандатников на довыборы в Госдуму

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости . Период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва по семи одномандатным округам, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября, завершится во вторник.

Выдвижение кандидатур (как от партий, так и в порядке самовыдвижения) на этих довыборах было возможно с 16 июня по 10 июля, а окончательное число претендентов на вакантные места в Госдуме станет известно 5 августа, когда завершится период регистрации кандидатов. Итоги довыборов во всех семи округах должны стать известны не позднее 13 сентября.

КПРФ, Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что шесть партий по состоянию на 4 июля выдвинули кандидатов на довыборы в Госдуму, это Партия пенсионеров, ЛДПР "Яблоко" , «Патриоты России» и Парнас. По ее словам, еще три партии к тому моменту уведомили Центризбирком о том, что до 10 июля проведут мероприятия по выдвижению своих кандидатов.

К настоящему моменту ЦИК заверил списки кандидатов от двух партий — Партии пенсионеров и ЛДПР, а также зарегистрировал уполномоченных представителей этих партий. ЛДПР выдвинула своих кандидатов во всех семи округах, где в этом году пройдут довыборы, а от Партии пенсионеров баллотируются пять кандидатов-одномандатников.

Как сообщали ранее в ЦИК, 63 партии могут выдвигать своих кандидатов-одномандатников на предстоящих дополнительных выборах в Госдуму, причем 14 из них смогут сделать это без сбора подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты.

Речь идет о тех партиях, которые в соответствии с законом освобождены от сбора подписей: это парламентская четверка ( "Единая Россия" , КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" ), а также 10 партий, имеющих сегодня фракции в законодательном органе хотя бы одного региона. К их числу относятся «Яблоко», «Патриоты России», ПАРНАС , «Гражданская платформа», «Родина», «Коммунисты России», «Зеленые», «Гражданская сила», Партия роста и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Избирательная кампания по довыборам в седьмую Думу официально стартовала 15 июня, когда решение о назначении выборов, принятое за день до этого Центризбиркомом, было опубликовано в "Российской газете"

Голосование в ходе довыборов пройдёт в общей сложности на более чем 3,5 тысячи избирательных участков, в том числе на 103-ех, образованных за рубежом. По оценкам ЦИК, проголосовать на этих выборах смогут свыше 3,6 миллиона избирателей, из которых более 85-ти тысяч находятся за границей. В целом на организацию дополнительных выборов в семи округах заложено порядка 477 миллионов рублей.