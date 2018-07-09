Меркель: ЕС готов обсуждать проблему пошлин с Соединенными Штатами, но может принять ответные меры

"Мы готовы разговаривать с США, мы должны попытаться достигнуть договоренности, иначе мы вынуждены будем действовать, как мы это сделали в сфере сталелитейной и алюминиевой промышленности", — сказала она.

Меркель подчеркнула, что Евросоюз обеспокоен возможной торговой войной между Вашингтоном и Пекином. «Последствия в случае введения пошлин между США и Китаем будут ощущать все партнеры, в том числе германские компании», — добавила канцлер.

"У нас много прямых инвестиций вложено в США, много прямых инвестиций — в Китай, поэтому можно говорить о многосторонней торговой системе", — пояснила канцлер.

Напомним, 6 июня США ввели

25-процентные пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае, стоимостью доли импорта, затронутой новыми ограничениями, составит 34 млрд долларов. В ближайшее время американские власти планируют наложить дополнительные повышенные тарифы на китайскую продукцию стоимостью 16 млрд долларов.

Введение новых мер Белый дом объяснил необходимостью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР, составляющего, по словам президента Дональда Трампа, около 500 млрд долларов.

Введенные Вашингтоном пошлины вызвали негативную реакцию китайского правительства, которое немедленно объявило о намерении дать адекватный ответ Вашингтону путем введения аналогичных пошлин.

Ранее Дональд Трамп говорил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки.

По данным Bloomberg, торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут затронуть продукцию на 300 млрд долларов и повлечь за собой ответные меры.