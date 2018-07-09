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В больницах Рязанской области отказались от абортов
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В больницах Рязанской области отказались от абортов 

АиФ Рязань 4 часа назад
Фото: АиФ Рязань
С 9 по 15 июля в больницах Рязанской области не будут проводить аборты, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Таким образом медицинские организации региона присоединились к акции «Подари мне жизнь!»
Всё это время психологи и гинекологи будут проводить с пациентами занятия для просвещения по вопросам репродуктивного здоровья и популяризации материнства и детства.
«Для любой женщины потеря желанной беременности является трагедией, — рассказывает психолог городской клинической больницы №8 Ольга Василевская.
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