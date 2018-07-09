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Арт-директор «Ионотеки» не уволит охранника, не пустившего в клуб трансгендера
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Арт-директор «Ионотеки» не уволит охранника, не пустившего в клуб трансгендера 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
Директор «Ионотеки» Александр Ионов прокомментировал скандал, разгоревшийся после отказа охранника пустить в клуб трансгендера.
— Я вырос в США, в городе Сан-Франциско, штат Калифорния. Мой первый учитель был гей, мой первый сосед по квартире был гей. Множество моих работодателей и коллег были люди нетрадиционной ориентации. И обвинять меня в гомофобии — это самая нелепая вещь на свете, — говорит Ионов.
По словам музыканта, сейчас ЛГБТ-сообщество настаивает на том, чтобы он уволил охранника лишь за то, что тот имеет собственные убеждения.
— А я горжусь тем, что в моей организации отсутствует подобное давление начальства на людей. Я не промываю мозги людям, я даю им полную свободу думать и действовать так, как они считают нужным. Это уважение к личности, к свободе мышления. А ЛГБТ нам навязывает полицию мысли по Оруэллу. Искусственно навязанная толерантность — это отвратительно, — уверен Ионов.
Руководитель «Ионотеки» сожалеет, что в его клубе возникла такая ситуация. Однако человек, который исповедует альтернативную гендерную эстетику, должен быть готов к неприятию обществом.
— Если вы отправляетесь в клетку ко львам, будьте готовы, что вас там съедят. Если вы размахиваете ЛГБТ флагом в России, будьте готовы к недружелюбным взглядам, — заключил Ионов.
Ранее Пятый канал сообщал, что певица Гречка «угорает» с ЛГБТ-активистов, возмущенных скандалом с трансгендером.
ЛГБТ* — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.
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