Арт-директор «Ионотеки» не уволит охранника, не пустившего в клуб трансгендера

Директор «Ионотеки» Александр Ионов прокомментировал скандал, разгоревшийся после отказа охранника пустить в клуб трансгендера.

— Я вырос в США , в городе Сан-Франциско , штат Калифорния. Мой первый учитель был гей, мой первый сосед по квартире был гей. Множество моих работодателей и коллег были люди нетрадиционной ориентации. И обвинять меня в гомофобии — это самая нелепая вещь на свете, — говорит Ионов.

По словам музыканта, сейчас ЛГБТ-сообщество настаивает на том, чтобы он уволил охранника лишь за то, что тот имеет собственные убеждения.

— А я горжусь тем, что в моей организации отсутствует подобное давление начальства на людей. Я не промываю мозги людям, я даю им полную свободу думать и действовать так, как они считают нужным. Это уважение к личности, к свободе мышления. А ЛГБТ нам навязывает полицию мысли по Оруэллу. Искусственно навязанная толерантность — это отвратительно, — уверен Ионов.

Руководитель «Ионотеки» сожалеет, что в его клубе возникла такая ситуация. Однако человек, который исповедует альтернативную гендерную эстетику, должен быть готов к неприятию обществом.

— Если вы отправляетесь в клетку ко львам, будьте готовы, что вас там съедят. Если вы размахиваете ЛГБТ флагом в России , будьте готовы к недружелюбным взглядам, — заключил Ионов.

Ранее Пятый канал сообщал, что певица Гречка «угорает» с ЛГБТ-активистов, возмущенных скандалом с трансгендером.

ЛГБТ* — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.