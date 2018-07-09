Эксперт прокомментировал сообщения о разработке в России самолёта, способного выводить из строя военные спутники

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН прокомментировал сообщения о разработке в России самолёта, способного выводить из строя военные спутники.

«Технически это возможно. Ил-76 для этого даже более приспособлен, потому что он изначально подразумевает большие внутренние объёмы, так как это транспортные самолёты», — сказал он.

По словам Лукашевича, почти все летающие лаборатории созданы на базе Ил-76.

Как отметил эксперт, то, что тип самолёта ещё не определён, свидетельствует о том, что работы в настоящее время находятся на исследовательской стадии.

«Когда мы говорим о спутниках, мы должны понимать, что это будут низкоорбитальные спутники, потому что достать спутники на более высоких орбитах достаточно сложно», — добавил он.