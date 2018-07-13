ФАС заявила, что картели в сфере гособоронзаказа будут искоренены через год-два

"Сегодня мы видим, что число картелей в сфере гособоронзаказа снижается, не всегда добровольно, конечно же. Мы вычищаем постепенно эту сферу. Еще год-два, и мы будем наблюдать стабильный ноль в графе по картелям, такова перспектива", — рассказал Фесюк.

По его словам, гособоронзаказ не входит в число лидеров по общему количеству нарушений. «Картельная тематика была поднята совсем недавно ФАС и имела очень большой резонанс. Оборонно-промышленный комплекс с этой темой просто был незнаком, потребовалась работа по профилактике соответствующих правонарушений», — уточнил Фесюк.

Он отметил, что нередко причиной возникновения картелей становится недостаточная компетенция. «Организации подчас узнают об антимонопольном законодательстве, о нормах уголовного преследования фактически в ходе расследований, проводимых ФАС», — сказал Фесюк.

По его мнению, оборонно-промышленный комплекс в силу своей обособленности был искусственно огражден от требований антимонопольного законодательства. «Проблемы, связанные со сговорами, мы находим в сферах материально-технического оснащения. Это рынок специальной техники, производство противогазов, защитных средств, систем… пожаротушения», — отметил Фесюк.