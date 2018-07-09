Челябинские следователи начали проверку после ролика с липосакцией на дому 

Видеороликом с сеансом по откачиванию жира в домашних условиях следователи Челябинской области. Сотрудники ведомства начали проверку по наличию признаков преступления по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Об этом говорится на сайте ведомства.
В опубликованном ролике хирург проводила операцию в обычной квартире в Магнитогорске. Вместо наркоза пациентке предлагался стакан с алкоголем.
На требование пациентки остановить пытку врач снова предложил виски.
Управление Росздравнадзора по Челябинской области направило запрос в правоохранительные органы для проведения проверки после появления в СМИ видео об операции по удалению жира в домашних условиях. В частности, ожидается, что полиция проверит реальность видео.