Дороги на девяти улицах отремонтируют в Ярославском районе на средства от платных парковок до конца года

В Ярославском районе на деньги от платных парковок отремонтируют дороги, сообщили в пресс-службе Московского паркинга.

«Улицы Ярославского района Северо-Восточного административного округа столицы будут обустроены на деньги от платных парковок. Управа района опубликовала список запланированных мероприятий на своем сайте в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок». В частности, в 2018 г. на девяти улицах района отремонтируют дороги, также запланирован ремонт тротуаров по нескольким адресам и обустройство автостоянок. Работы проводятся с учетом пожеланий местных жителей», — говорится в сообщении.

В начале года префектуры округов получили порядка 4,2 млрд руб. от платных парковок города. Все деньги были отправлены в управы для проведения благоустроительных работ на территориях, прилегающих к домам.