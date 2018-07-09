Дороги на девяти улицах отремонтируют в Ярославском районе на средства от платных парковок до конца года 

В Ярославском районе на деньги от платных парковок отремонтируют дороги, сообщили в пресс-службе Московского паркинга.
«Улицы Ярославского района Северо-Восточного административного округа столицы будут обустроены на деньги от платных парковок. Управа района опубликовала список запланированных мероприятий на своем сайте в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок». В частности, в 2018 г. на девяти улицах района отремонтируют дороги, также запланирован ремонт тротуаров по нескольким адресам и обустройство автостоянок. Работы проводятся с учетом пожеланий местных жителей», — говорится в сообщении.
В начале года префектуры округов получили порядка 4,2 млрд руб. от платных парковок города. Все деньги были отправлены в управы для проведения благоустроительных работ на территориях, прилегающих к домам.
С начала года заявки на получение парковочных разрешений для резидентов районов, входящих в платную парковочную зону, подали более 18 тыс. человек. Разрешение позволяет горожанам бесплатно оставлять автомобили на уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного года, двух или трех лет по выбору. При этом у жителей есть возможность внести годовую плату в размере 3 тыс. руб. для круглосуточной парковки. Оформить парковочное разрешение можно на сайте мэра и правительства Москвы или в районном многофункциональном центре.