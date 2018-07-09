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Госдума доработает законопроект о явке в военкомат
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Госдума доработает законопроект о явке в военкомат 

News.ru 6 часов назад
Фото: dp.ru
Законопроект, который обязывает призывников являться в военкомат без повестки, будет дорабатываться. На заседании комитета Госдумы по обороне создадут рабочую группу по доработке данной инициативы.
«Это достаточно щепетильный вопрос, который требует всесторонней оценки с юридической стороны», — цитирует главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова «Интерфакс».
Закон предполагает новый способ вручения повесток — отправку их по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника.
Ранее министерство обороны России рассматривает возможность о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе». Ведомство хочет изменить правила, по которым отсчитывается срок службы в ВС.
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