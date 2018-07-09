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Tesla резко подняла цены на автомобили в Китае
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Tesla резко подняла цены на автомобили в Китае 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 июля — «Вести. Экономика»
Американский производитель электромобилей Tesla резко повысил цены на свои машины в Китае после введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США, включая электромобили, пишет MarketWatch со ссылкой на данные сайта Electrek.
Стоимость седана Model S и кроссовера Model X в КНР увеличилась за выходные на $22,6-$37,6 тыс., в зависимости от комплектации.
Tesla Inc. в настоящее время не имеет производственных мощностей в Китае, при этом ранее компания сообщила о намерении построить завод в свободной экономической зоне Шанхая.
В 2017 году на Китай пришлось порядка 17% выручки Tesla, передает "Интерфакс". Продажи автомобилей компании в стране составили около 15 тыс. машин.
На минувшей неделе США объявили о вступлении в силу пошлин на импорт китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Китай принял аналогичные меры в отношении ввозимых в страну американских товаров, включая автомобили.
Акции Tesla в ходе электронных торгов в понедельник подорожали на 1%. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 1,4%, до $52,45 млрд
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