Ещё
Tesla повысила цену на модели Model S и X в Китае на более чем $20 тыс. из-за пошлин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Tesla повысила цену на модели Model S и X в Китае на более чем $20 тыс. из-за пошлин 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Американская Tesla повысила цену на автомобили моделей Model S и X в Китае на более чем 20 тысяч долларов после введения Китаем ответных пошлин на импорт товаров из США, сообщает издание Electrek.
"В минувшие выходные цены на Model S и Model X были увеличены на 150-250 тысяч юаней (примерно 22,6-37,6 тысячи долларов) в зависимости от комплектации", — пишет издание.
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом стоимости продукции в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема по стоимости американских товаров.
Как сообщает агентство Рейтер, в 2017 году на Китай пришлось около 17% общей выручки Tesla, продажи машин компании в стране составили примерно 15 тысяч.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
Прайм: последние новости
Starbucks полностью откажется от пластиковых трубочек к 2020 г СМИ: Экс-глава Минтранса Соколов может побороться за пост гендиректора "Аэрофлота" Минвостокразвития и Минтранс передали в кабмин обращение о льготных авиаперевозках в ДФО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза237
В России отреагировали на уход Джонсона100
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги17
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»75
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение