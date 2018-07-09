Tesla повысила цену на модели Model S и X в Китае на более чем $20 тыс. из-за пошлин 

МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Американская Tesla повысила цену на автомобили моделей Model S и X в Китае на более чем 20 тысяч долларов после введения Китаем ответных пошлин на импорт товаров из США, сообщает издание Electrek.
"В минувшие выходные цены на Model S и Model X были увеличены на 150-250 тысяч юаней (примерно 22,6-37,6 тысячи долларов) в зависимости от комплектации", — пишет издание.
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом стоимости продукции в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема по стоимости американских товаров.
Как сообщает агентство Рейтер, в 2017 году на Китай пришлось около 17% общей выручки Tesla, продажи машин компании в стране составили примерно 15 тысяч.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.