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Tesla подписала меморандум о создании электромобильного завода в Шанхае
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Tesla подписала меморандум о создании электромобильного завода в Шанхае 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Пресс-служба правительства Шанхая
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Компания Tesla Inc. достигла предварительного соглашения о строительстве завода по выпуску электромобилей с муниципальными властями Шанхая.
О подписании меморандума между руководством американской компании и властями китайского города сообщили ряд СМИ, в частности, агентство Reuters.
В сообщении не указывается, когда планируется начало строительства завода. По данным СМИ, Tesla «планирует начать производство первых автомобилей через два года после начала строительства завода и довести производство до 500 тыс. машин в год примерно еще через 2–3 года».
Таким образом, согласно текущим планам выход на максимальную мощность в 500 тыс. автомобилей планируется «примерно» через 5 лет после пока необъявленного срока начала строительства завода.
В мае 2016 г. в письме к акционерам компании по итогам I квартала 2016 г. (pdf) глава компании Илон Маск заявил о том, что Tesla будет производить 500 тыс. автомобилей на заводе в Калифорнии к 2018 г.
По ряду текущих оценок, реальный объем производства всего автомобильного ряда Tesla в 2018 г. составит лишь 170 тыс. машин.
На фоне обострения торговых отношений между США и Китаем в начале июля 2018 г. Tesla объявила о заметном увеличении стоимости своих автомобилей в Китае.
[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА]
Tesla резко подняла цены на автомобили в Китае
[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Как отмечал портал «Вести. Экономика», стоимость седана Model S и кроссовера Model X в КНР была повышена на $22,6 тыс. — $37,6 тыс., в зависимости от комплектации.
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Комментарии  Ещё 25 источников 
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