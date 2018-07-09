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Черноморский флот передал уникальный самолёт Бе-12 для установки его в качестве памятника в Евпатории
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Черноморский флот передал уникальный самолёт Бе-12 для установки его в качестве памятника в Евпатории 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолёт доставлен в строящийся сквер Морских авиаторов, где проводятся работы по его монтажу на подготовленном постаменте.
В строящемся сквере Морских авиаторов в Евпатории установят памятник морским лётчикам противолодочной авиации Черноморского флота. В качестве экспонатов выбраны вертолёт Ка-27 и противолодочный самолёт-амфибия Бе-12 «Чайка».
Данная авиатехника выработала установленный срок службы и исключена из боевого состава морской авиации Черноморского флота, на ней проведены процедуры демилитаризации. Воздушные суда переданы Черноморским флотом в собственность города.
В настоящее время самолёт доставлен на место установки, проводятся работы по его монтажу на подготовленном постаменте.
Справочно:
Самолёты Бе-12 относятся к классу амфибий (на авиационном слэнге их также называют «летающие лодки»). Они могут взлетать и садится как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В настоящее время эти уникальные в своём роде машины находятся на вооружении только морской авиации Черноморского флота.
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