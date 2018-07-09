Черноморский флот передал уникальный самолёт Бе-12 для установки его в качестве памятника в Евпатории

Самолёт доставлен в строящийся сквер Морских авиаторов, где проводятся работы по его монтажу на подготовленном постаменте.

В строящемся сквере Морских авиаторов в Евпатории установят памятник морским лётчикам противолодочной авиации Черноморского флота. В качестве экспонатов выбраны вертолёт Ка-27 и противолодочный самолёт-амфибия Бе-12 «Чайка».

Данная авиатехника выработала установленный срок службы и исключена из боевого состава морской авиации Черноморского флота, на ней проведены процедуры демилитаризации. Воздушные суда переданы Черноморским флотом в собственность города.

В настоящее время самолёт доставлен на место установки, проводятся работы по его монтажу на подготовленном постаменте.

Справочно:

Самолёты Бе-12 относятся к классу амфибий (на авиационном слэнге их также называют «летающие лодки»). Они могут взлетать и садится как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В настоящее время эти уникальные в своём роде машины находятся на вооружении только морской авиации Черноморского флота.