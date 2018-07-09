Минобороны ФРГ не хватит бюджета на 2019 год 

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Запланированное государственное финансирование военного бюджета в Германии, которое сталкивается с ухудшением техники и нехваткой персонала, не удовлетворит потребности страны после следующего года и должно быть увеличено, заявили в Минобороны ФРГ, передает Reuters.
EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Как заявили в военном ведомстве ФРГ, бюджет вооруженных сил 2019 года включает в себя значительный рост, но увеличения бюджета в течение следующих трех лет по среднесрочному бюджетному плану, утвержденному на прошлой неделе кабинетом канцлера Ангелы Меркель, приведут к нехваткам. "Дальнейшее увеличение расходов на оборону должно продолжаться в последующие годы … для удовлетворения потребностей бундесвера (военных)", — заявил госсекретарь минобороны Германии Петер Таубер, ссылаясь на то, что НАТО требует, чтобы страны-члены альянса тратили 2% своего ВВП на оборону. Согласно бюджетному плану, расходы Германии на оборону в 2019 году вырастут до 1,3% от ВВП, а к 2022 году упадут примерно до 1,23%. Самая большая экономика в Европе находится под критикой Соединенных Штатов по поводу того, что страна вместе с другими союзниками тратит мало на оборону. Эта проблема, как ожидается, будет доминировать на ближайшем саммите стран НАТО на этой неделе. Как писали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп написал письма лидерам ряда стран НАТО, в том числе Германии, Бельгии, Норвегии и Канады, в котором заявил, что они тратят слишком мало денег на оборону в рамках альянса, и предупредил, что США теряют терпение из-за этого. В своих письмах, отправленных в июне, президент намекнул, что после более чем года публичных и частных жалоб на то, что союзники сделали недостаточно для того, чтобы разделить бремя коллективных расходов на оборону, он может рассмотреть ответные меры, включая корректировку военного присутствия США по всему миру. "Как мы обсуждали во время вашего визита в апреле, в Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не нарастили [расходы на оборону], как обещали, — отметил Трамп в письме канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, выдержки из которого приводит газета. — Соединенные Штаты продолжают выделять больше ресурсов на оборону Европы, в то время как экономика континента, включая Германию, в хорошем состоянии, а вызовы для безопасности изобилуют". Растущее разочарование «не ограничивается нашей исполнительной властью». "Конгресс США также обеспокоен этим", — написал Трамп. Президент США также заявил Меркель, что Германия несет ответственность за то, что другие страны НАТО недостаточно тратят на оборону.