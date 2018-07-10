И. Тресков: План по ремонту дорог в Подмосковье в 2018 г. выполнен на 60%

Годовой план по ремонту дорог в Московской области в настоящее время выполнен на 60%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков в ходе заседания правительства региона.

«В текущем году запланировано отремонтировать свыше 2,9 тыс. дорог общей протяженностью 2 тыс. 150 км. В настоящее время выполнено уже 60% годового плана», — сказал И. Тресков.

Он отметил, что ежедневно полностью ремонтируется не менее 33 км дорог.

«Информация о ремонтируемых дорогах размещена на портале «Добродел». Жители на портале проголосовали за ремонт 639 дорог, по 141 дороге ремонт уже окончен», — добавил он.