Власти Москвы подарили Махачкале 15 троллейбусов

"Махачкала получила в подарок от правительства Москвы 15 троллейбусов. Первые три из них уже в Махачкале. Прибытие остальных двенадцати ожидается в течение этого месяца", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, ранее специалисты Махачкалинского троллейбусного управления выезжали в Москву , чтобы выбрать эти троллейбусы. «Все они прошли капитальный ремонт и уже скоро выедут на линии», — добавили в мэрии.

Как отметили в пресс-службе, договоренность о таком подарке была достигнута в рамках предварительных соглашений во время рабочей встречи в феврале прошлого года. А в июле 2017 года на Московском урбанистическом форуме между правительством Москвы и администрацией Махачкалы был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в области развития транспортной инфраструктуры.

Главный инженер Махачкалинского троллейбусного управления Фузула Фузулаев отметил, что полученные троллейбусы можно эксплуатировать еще как минимум пять лет. «Будет проведена дополнительная ревизия перед выпуском на линии. В свою очередь в МУП „Махачкалинское троллейбусное управление“ будут работать над повышением качества обслуживания пассажиров», — цитирует Фузулаева пресс-службе мэрии Махачкалы.