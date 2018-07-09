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Власти Москвы подарили Махачкале 15 троллейбусов
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Власти Москвы подарили Махачкале 15 троллейбусов 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы подарило администрации Махачкалы 15 троллейбусов, первые три из которых уже прибыли в Дагестан. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии Махачкалы.
"Махачкала получила в подарок от правительства Москвы 15 троллейбусов. Первые три из них уже в Махачкале. Прибытие остальных двенадцати ожидается в течение этого месяца", — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, ранее специалисты Махачкалинского троллейбусного управления выезжали в Москву, чтобы выбрать эти троллейбусы. «Все они прошли капитальный ремонт и уже скоро выедут на линии», — добавили в мэрии.
Как отметили в пресс-службе, договоренность о таком подарке была достигнута в рамках предварительных соглашений во время рабочей встречи в феврале прошлого года. А в июле 2017 года на Московском урбанистическом форуме между правительством Москвы и администрацией Махачкалы был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в области развития транспортной инфраструктуры.
Главный инженер Махачкалинского троллейбусного управления Фузула Фузулаев отметил, что полученные троллейбусы можно эксплуатировать еще как минимум пять лет. «Будет проведена дополнительная ревизия перед выпуском на линии. В свою очередь в МУП „Махачкалинское троллейбусное управление“ будут работать над повышением качества обслуживания пассажиров», — цитирует Фузулаева пресс-службе мэрии Махачкалы.
Как сообщалось ранее, троллейбусный парк Махачкалы составляет 45 троллейбусов, из которых 25-30 выходят на пять имеющихся на территории города маршрутов. В феврале 2017 года состоялся торжественный запуск новой троллейбусной линии от центральной площади Махачкалы до завода «Дагдизель» в Каспийске.
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