Велошеринг в столице. Взять велосипед в прокат в Москве

Берём велосипед в аренду. Инструкция для чайников.

Сезон велопроката в Москве давно открыт, а для футбольных болельщиков введён специальный тариф — чем не причина примкнуть к рядам ЗОЖников? Этим летом вам будет доступно более 4 тыс. велосипедов и 430 станций по всему городу. Мы решили напомнить, как взять «железного коня» напрокат и что для этого нужно.

Регистрация

Для того, чтобы зарегистрироваться, вам нужна банковская карта, телефон или терминал велопроката. После того, как вы введёте свои данные на сайте velobike.ru, в мобильном приложении «ВелоБайк» (App Store или Google Play) или в терминале, на ваш номер телефона придёт СМС с логином и паролем для входа в личный кабинет.

Выбор тарифа и оплата

Оплатить доступ вы также можете через личный кабинет (в приложении, на сайте или через терминал). Вам нужно выбрать доступ к прокату: на сутки, месяц или сезон. Сразу после начала проката 30 минут можно пользоваться велосипедом бесплатно. За поездку до одного часа придётся доплатить от 30 рублей до 3 тыс. Обратите внимание на расширенный тариф, который предусматривает поездки до 45 минут вместо 30 и страховку, а также на тариф «На FAN 2018», гарантирующий доступ к прокату на три дня и продлевает время бесплатного пользования до 60 минут.

Выбор велосипеда

Теперь самое важное — нужно выбрать свободный байк на одной из 430 станций, проверить его на отсутствие повреждений и, если вас всё устраивает, ввести логин и пароль на электронном замке велосипеда. Дождитесь сообщения о начале проката.

Возврат велосипеда

В любое время вы можете вернуть велосипед на любую свободную станцию. Для этого нужно подъехать к свободной парковочной стойке и закрепить байк. Дождитесь надписи «возврат ОК» на замке и СМС с подтверждением окончания проката.

Что делать, если велосипед сломался?

Не паниковать и позвонить по номеру +7 (495) 966-4-669 в службу поддержки. Вас попросят назвать описать неисправность, номер велосипеда и оставить его на станции.

Кому можно брать велосипед?

Вы можете взять велосипед напрокат, если вы: — старше 16 лет — не находитесь в состоянии алкогольного опьянения — не собираетесь выезжать за пределы МКАДа и на скоростные автомагистрали — не собираетесь перевозить на нём других лиц, в том числе детей.

Как взять электровелик?

Для аренды электровелосипедов действуют такие же тарифы, дополнительной регистрации не потребуется. Обязательно проверьте уровень заряда. Если горят все три индикатора, энергии хватит на 18 километров, жёлтый и красный — на 10 километров, красный — на пять. Будьте внимательны, мигающий красный сигнал означает, что велосипед ещё не заряжен. Электровелосипед нужно возвращать только на электростанцию, в противном случае вам грозит штраф в 1000 рублей.

Как включить электровелосипед?

Для того, чтобы включить электробайк, нужно нажать красную кнопку справа и плавно надавить на курок скорости. Помните, что для управления таким байком требуется навык уверенного вождения.