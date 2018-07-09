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В Минпромторге прокомментировали начало торговой войны США и КНР
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В Минпромторге прокомментировали начало торговой войны США и КНР 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы Минпромторга Алексей Груздев заявил, что торговая война Китая и США нанесет ущерб производителям обеих стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мое личное убеждение, что от противостояния редко бывают долгосрочные выгоды. Выгоды могут быть краткосрочные, но с точки зрения устойчивости мировой торговой системы, плюсов здесь нет никаких. Наоборот, это запуск очень опасного маховика протекционистских войн, неконкурентных методов борьбы и это точно ни к чему хорошему не приводит", — сказал Груздев.
Он также добавил, что решение российских властей о введении ответных мер на пошлины США принималось исходя из интересов промышленности России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что протекционизм США приведет к глобальным последствиям.
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