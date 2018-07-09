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Роскомнадзор изъял 35 тысяч незаконно продаваемых sim-карт с начала года
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Роскомнадзор изъял 35 тысяч незаконно продаваемых sim-карт с начала года 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Роскомнадзор совместно с МВД РФ в первом полугодии изъяли более 35 тысяч незаконно распространяемых sim-карт, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"Из них 13,617 тысячи sim-карт принадлежали ПАО «МТС», 11,573 тысячи — ПАО «Вымпелком», 5,512 тысячи — ПАО «Мегафон», 2,754 тысячи — ООО «Т2 Мобайл» и 1,603 тысячи — другим операторам связи. В отношении нарушителей составлено 642 протокола об административных правонарушениях", — уточняется в сообщении.
Ведомство отмечает, что большинство нарушений связано с продажей sim-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.
Всего в первом полугодии 2018 года проведено более 1 тысячи контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации sim-карт операторов мобильной связи. Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов.
Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации sim-карт в интернете в первом полугодии выявлено 604 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.
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