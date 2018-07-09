Роскомнадзор изъял 35 тысяч незаконно продаваемых sim-карт с начала года

Ведомство отмечает, что большинство нарушений связано с продажей sim-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

Всего в первом полугодии 2018 года проведено более 1 тысячи контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации sim-карт операторов мобильной связи. Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов.

Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации sim-карт в интернете в первом полугодии выявлено 604 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.