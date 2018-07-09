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Программа энергосбережения помогла сэкономить около 58 тысяч кубометров воды в домах района Лефортово
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Программа энергосбережения помогла сэкономить около 58 тысяч кубометров воды в домах района Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 5 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
План за первое полугодие текущего года по экономии водопотребления в многоквартирных домах района Лефортово был перевыполнен.
— За первое полугодие 2018 года экономия водопотребления составила 57 930 кубических метров, что составляет 100,2 процента от ожидаемого планового показателя за полугодие, — сообщил первый заместитель главы управы района Лефортово по вопросам ЖКХиБ и транспорта Валерий Вольнов.
В рамках реализации городской программы энергосбережения в районе проводится установка КПУ (за счет собственных средств жителей), установка регуляторов давления, наладка сантехнического оборудования квартир и ремонт арматуры сетей водоснабжения, применение экономичной водозапорной арматуры, регулярный осмотр и устранение протечек в системах водоснабжения, установка рассекателей-аэраторов воды в смесительных устройствах.
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