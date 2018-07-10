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В Тюменской области построят соцобъекты, за которые проголосовали жители
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В Тюменской области построят соцобъекты, за которые проголосовали жители 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 10 июл — РИА Новости. Муниципалитеты Тюменской области ведут подготовку к строительству объектов, которые выбрали жители региона в ходе рейтингового голосования в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.
"Выбранные объекты включены в муниципальные программы на 2018-2022 годы. Сейчас проводится предварительная работа, связанная с подбором и формированием земельных участков, проектированием, проведением экспертизы строительной документации", — рассказал собеседник агентства.
По информации пресс-службы губернатора, уже разработан проект, определен участок и получено положительное заключение госэкспертизы на строительство крытого бассейна в Тобольске. Средства на его возведение также предусмотрены в областном бюджете. По строительству бассейнов в Ялуторовске и Заводоуковске только предстоит разработать проектную документацию. Земельные участки для них уже определены.
В Тюменском районе идет обустройство спортивной зоны на территории школы в поселке Московский. Завершить работы планируется до 1 августа текущего года.
"Люди проголосовали и определили объекты социальной инфраструктуры. Это важные и ответственные обязательства для органов власти, которые необходимо выполнить. Нужно поэтапно двигаться по каждому, готовить документацию и после этого планировать бюджетные расходы", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.
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