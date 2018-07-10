В правительстве Тюменской области обсудили благоустройство городов

Строительство и благоустройство объектов, выбранных жителями в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», стало одной из основных тем заседания президиума правительства Тюменской области , которое провел врио губернатора Александр Моор . В режиме видеоконференцсвязи главы муниципалитетов доложили о ходе благоустройства территорий.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора Тюменской области, началу строительства предшествует большая предварительная работа, связанная с подбором и формированием земельных участков, проектированием и проведением экспертизы строительной документации.

Сейчас все проекты находятся в разной стадии реализации. Так, для строительства крытого бассейна в 16 микрорайоне Тобольска разработан проект, определен участок и получено положительное заключение госэкспертизы. Средства на его возведение будут выделены из областного бюджета. Для бассейнов в Ялуторовске Заводоуковске определены земельные участки, предстоит разработать необходимую проектную документацию. В Тюменском районе на небольших объектах уже ведутся строительные работы. На территории школы в поселке Московский завершено асфальтирование площадок, смонтировано ограждение хоккейного корта, проложено наружное освещение, ведется укладка искусственного спортивного покрытия.

«Люди проголосовали и определили объекты социальной инфраструктуры. Это важные и ответственные обязательства для органов власти, которые необходимо выполнить. Нужно поэтапно двигаться по каждому, готовить документацию и после этого планировать бюджетные расходы», — подчеркнул врио губернатора Александр Моор.