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Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга внутри России
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Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга внутри России 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Депутаты Госдумы во вторник, 10 июля, планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, отменяющий роуминг на территории России.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 54 Федерального закона „О связи“ в части осуществления услуг связи по единому тарифу в пределах территории РФ» направлен на отмену национального роуминга, то есть применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте», — говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы отметили, что в настоящее время национальный роуминг является «архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории РФ и являющимся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи».
Также законопроект отменяет плату за телефонное соединение, установленное с абонентом, находящимся за пределами того или иного субъекта РФ. При этом за соединение с абонентами, находящимися за границей плата сохранится.
Кроме того, депутаты напомнили, что с подобными предложениями уже выступали представители министерства связи и массовых коммуникаций.
В пояснительной записке уточняется, что сейчас операторы связи получают с роуминга не более 1,5% от общего объема получаемых доходов.
«Отмена национального роуминга будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов», — говорится в пояснительной записке.
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