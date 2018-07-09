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Востоковед объяснил отказ Израиля признать уничтожение самолета сирийцами
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Востоковед объяснил отказ Израиля признать уничтожение самолета сирийцами 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава департамента стран Азии и Африки Института политических исследований объяснил НСН, почему сообщению сирийцев можно верить.
Самолет ВВС Израиля был сбит над сирийской авиабазой «Тифор» в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское правительственное агентство SANA. По его данным, израильская эскадрилья атаковала базу, но после уничтожения одного из самолетов, остальные покинули воздушное пространство над базой. В Армии обороны Израиля отказались подтверждать эту информацию, заявив, что не комментируют иностранные СМИ.
Глава департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев полагает, что сообщению сирийцев можно верить.
«Раз израильтяне не комментируют эти сообщения, то, видимо, эта информация будет подтверждена. Минобороны Сирии не заинтересовано в информационных вбросах, которые потом будут громко опровергнуты», — пояснил он НСН.
Эксперт напомнил, что сирийское минобороны неоднократно предупреждало, что в случае нарушения ВВС Израиля воздушного пространства страны, по самолетам будут открывать огонь. В ответ Израиль заявлял, что продолжит наносить удары по военным объектам «Хизбаллы» и Ирана на территории Сирии.
«Учитывая тот ущерб, который ВВС Израиля нанесли за последний год коалиционным силам Ирана, «Хизбаллы» и Сирии, неудивительно, что сирийская армия начала сбивать израильские самолеты. Еврейское государство может усилить удары по Сирии, но на ее территории развернуты российские зенитные комплексы, поэтому будем рассчитывать, что Израиль понимает возможные риски», — сказал он.
Напомним, ранее официальный Дамаск неоднократно обвинял Израиль в воздушных атаках на объекты военной инфраструктуры в сирийских провинциях Хомс, Хама и Алеппо. В мае израильский самолет уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С».
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