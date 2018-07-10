Система безопасности КАД Санкт-Петербурга обойдется в 505 млн рублей

Кольцевую автодорогу (КАД) Санкт-Петербурга оборудуют новыми системами видеонаблюдения, охранной сигнализации и автоматического пожаротушения. На магистрали также построят единый диспетчерский центр.

Согласно информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», единый диспетчерский центр КАД обеспечит управление инженерно-техническими системами и силами обеспечения транспортной безопасности. На объектах магистральной транспортной инфраструктуры будут установлены инженерно-технические системы. Информация с объектов будет поступать в единый диспетчерский центр для обработки, анализа и принятия мер реагирования и взаимодействия.

Реализацией проекта, стоимость которого составляет 505 млн рублей, займется компания «Лентрансспецстрой», срок исполнения — ноябрь 2019 года.