Ещё
Система безопасности КАД Санкт-Петербурга обойдется в 505 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Система безопасности КАД Санкт-Петербурга обойдется в 505 млн рублей 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Кольцевую автодорогу (КАД) Санкт-Петербурга оборудуют новыми системами видеонаблюдения, охранной сигнализации и автоматического пожаротушения. На магистрали также построят единый диспетчерский центр.
Согласно информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», единый диспетчерский центр КАД обеспечит управление инженерно-техническими системами и силами обеспечения транспортной безопасности. На объектах магистральной транспортной инфраструктуры будут установлены инженерно-технические системы. Информация с объектов будет поступать в единый диспетчерский центр для обработки, анализа и принятия мер реагирования и взаимодействия.
Реализацией проекта, стоимость которого составляет 505 млн рублей, займется компания «Лентрансспецстрой», срок исполнения — ноябрь 2019 года.
Источник: Фонтанка.ру
RUБЕЖ: последние новости
В Санкт- Петербурге установят 8,5 тыс. видеодомофонов Минтранс закладывает на дороги 4,2 трлн. рублей В Удмуртии ВКО «Алмаз-Антей» построит промышленный парк «Метеор» за 500 млн. рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог221
Россия установила космический рекорд227
Российского «Охотника» назвали выдумкой66
Тест: Знаете военную технику СССР?
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение