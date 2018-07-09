Доппошлины товары из США учитывают интересы России, заявили в Минпромторге

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении дополнительных пошлин на ряд товаров из США. Эта мера была применена в качестве ответа на введенные США в марте пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, в том числе поставляемые из РФ.

Подписанным постановлением предусматривается повышение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна в размере от 25% до 40%.

"Естественно, что когда принимались, готовились эти решения, учитывались максимально и возможности российских промышленности, компаний. Любой ответ, который формируется в России, он точно не направлен против российских же экономоператоров. Поэтому, это были достаточно взвешенные решения", — сказал Груздев.